V Kranju razstrelili bankomat

Policisti so bili o eksploziji obveščeni nekaj po 2. uri zjutraj. Po do zdaj znanih podatkih so neznani storilci za zdaj še z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.

Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Zaradi intenzivnega poteka preiskave več podatkov ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.