Črna kronika

V Kranju razstrelili bankomat

Kranj, 20. 10. 2025 11.34 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
18

Na območju Mestne občine Kranj je eksplodiral bankomat, nameščen na eni od trgovin. Nastala je premoženjska škoda. Storilce še iščejo.

Poškodovan bankomat. Slika je simbolična.
FOTO: Shutterstock

Policisti so bili o eksploziji obveščeni nekaj po 2. uri zjutraj. Po do zdaj znanih podatkih so neznani storilci za zdaj še z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.

Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. Zaradi intenzivnega poteka preiskave več podatkov ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

bankomat eksplozija kranj
nelevnedesen
20. 10. 2025 12.53
Saj nimamo zapora, ker nima uporabnega dovoljenja. A bo južina penale plačal? Če bi bila kaka druga vlada, bi bil vsak dan članek, pa še kakšna tarča. Čez sponzorja se ne govori
ODGOVORI
0 0
Kranjski domoljub
20. 10. 2025 12.49
+1
100% srpskega porekla
ODGOVORI
1 0
suleol
20. 10. 2025 12.53
ti raj na svoj kranj glej koga mas tam
ODGOVORI
0 0
suleol
20. 10. 2025 12.57
ni to zate
ODGOVORI
0 0
komarec
20. 10. 2025 12.33
+1
Za to, da se dogaja kriminal je kriva ohlapna zakonodaja in sodišča, ki svoje delo slabo opravljalo. Včasih, če si ušpičil kaj podobnega in so te izsledili so te najprej obdelali miličniki, nato še sodnik, brez bušk in modric pa ni šlo. Če so se zgodile pa hujše stvari so te poslali par mesecev na letovanje na otok, tako, da si izgubil voljo početi kaj takega.
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
20. 10. 2025 12.32
+0
Za to je kriva vlada, račun izstavite stranki Svoboda, saj so poskrbeli, da begunci dobijo več denarja kot zaposleni.
ODGOVORI
2 2
mario7
20. 10. 2025 12.35
-1
Kaj res? Nisem vedel da begunci dobijo 2000+eu...
ODGOVORI
0 1
nelevnedesen
20. 10. 2025 12.51
+1
Beseda je dobijo in ne zaslužijo. In begunci ga dobijo
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
20. 10. 2025 12.20
Wuupfff!
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
20. 10. 2025 12.34
Popravek: Wpuumpfff!
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
20. 10. 2025 12.12
+4
Ko se jih najde, če se jih najde, naj škodo odplačajo z delom v kamnolomu. Ne pa, da jim bomo plačevali čokolino v zaporu. Bo kmalu novi ''prispevek na dolgotrajno zaporno oskrbo'', ker se jih tam gnete vedno več, pa še to niso vsi.
ODGOVORI
4 0
medŠihtom
20. 10. 2025 12.09
-2
srčno, robinhoodovsko dejanje !
ODGOVORI
0 2
Watcherman
20. 10. 2025 11.57
+11
Lopovi zaposlite se in pošteno delajte za zaslužek namesto tatvin in kriminala lenuhi nesposobni.
ODGOVORI
12 1
medŠihtom
20. 10. 2025 12.09
+0
banke, 5x prevelik javni sektor, ipd, to ane , ...
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.44
+3
Če bo WW3 za nas ni sile; imamo izkušene minerje. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
3 0
wsharky
20. 10. 2025 11.43
+10
reg tablica RO, ker oni iz NM še niso tako zvrzirani
ODGOVORI
10 0
2fast4
20. 10. 2025 11.41
+4
leve vlade odlično delajo...samo pravice
ODGOVORI
6 2
komarec
20. 10. 2025 12.36
+1
Saj desne tudi podpirajo predvsem RKC, ki ima tudi svoje zasluge za marsikatero nečednost.
ODGOVORI
1 0
