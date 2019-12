V Kranju sojenje za goljufije pri valutnem trgovanju: upnike oškodoval za milijon evrov

Tožilstvo je Miranu Oblaku očitalo, da je v letih od 2004 do 2008 storil okoli 35 kaznivih dejanj goljufije in poslovne goljufije v povezavi z valutnim trgovanjem oziroma sistemom forex. Pregon za večino omenjenih kaznivih dejanj je po desetih letih že zastaral, v spremenjeni obtožnici pa je ostalih sedem kaznivih dejanj, v katerih je nastala škoda višja od 50.000 evrov, saj je zastaralni rok za tovrstna dejanja 20 let.

Skupaj naj bi Oblak svojim upnikom oziroma vlagateljem v sistem forex ostal dolžan okoli milijon evrov. Nekateri so zoper njega vložili tudi premoženjskopravne zahtevke. Vendar, kot je na današnjem predobravnavnem naroku zatrdil Oblak, ki je po poklicu elektroinštalater, nima več premoženja in je celotnega izgubil.