V Kranju v hudi prometni nesreči umrl 37-letni voznik avtomobila

Policisti PU Kranj so bili o nesreči obveščeni okoli 12. ure. Po do zdaj znanih informacijah je 37-letnik osebni avtomobil vozil po Stari cesti iz smeri Zlatega polja proti mostu čez reko Savo, ko je v desnem ovinku zapeljal naravnost na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtobus.

48-letni voznik avtobusa in sopotnica sta bila lahko telesno poškodovana, voznik osebnega vozila pa je umrl na kraju nesreče.

Zaradi nesreče je bila cesta za ves promet zaprta med 12.10 in 15.15. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.