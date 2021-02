V Kranju zagorel objekt, v katerem so trgovina, vrtec in gostinski lokal

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v noči na četrtek, ob 3.10 zjutraj, na Smledniški cesti v Kranju zagorelo v nestanovanjskem objektu, v katerem se nahajajo, vrtec, gostinski lokal in trgovina.

Pri intervenciji sodelujejo gasilci iz kar 11 enot, in sicer iz GARS Kranj ter iz PGD Kranj Primskovo, Kokrica, Britof, Prebačevo-Hrastje, Goriče, Breg ob Savi, Bitnje, Besnica, Žabnica in Golnik. "Pol objekta (trgovina, gostinski lokal in prostori skupne kurilnice) je uničenega. Intervencija je še v teku, enote gasilcev so na kraju dogodka," še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Prometno-informacijski center pa obvešča, da je zaradi požara zaprt del Smledniške ceste med Planino in Hrastjem. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

Prve informacije so že podali tudi policisti: "Po prvih podatkih gre na objektu samo za materialno škodo brez poškodovanih oseb," nam je povedal Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.