V Kranju zagorelo v bloku: stanovalce evakuirali

V času požara je bilo v objektu devet stanovalcev, ki so pravočasno zapustili stavbo. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

V večernih urah so se stanovalci že lahko vrnili v svoja stanovanja, so sporočili s PU Kranj. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Vzrok požara in obseg premoženjske škode še nista znana in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave.