V Kresnicah vlak do smrti zadel delavca

Nesreča se je zgodila okoli 15.30. Železniška proga je bila za ves promet zaprta do 16.10, nato pa je stekel promet po enem tiru. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, promet zdaj poteka nemoteno.

S PU Ljubljana so sporočili, da ogled kraja nesreče še poteka, tam so prisotni dežurni preiskovalni sodnik, državni tožilec in inšpektorat za delo.

"Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi potniški vlak trčil v delavca, ki je v tistem trenutku skupaj z ostalimi delavci opravljal dela na pomožnem tiru in se na zvočno opozarjanje strojevodje potniškega vlaka ni umaknil na ustrezno mesto," je sporočila predstavnica ljubljanske policije Nataša Pučko.