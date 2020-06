Med gašenjem avtomobila, ki je zagorel v križišču, trčenje vozil

V križišču izvoza z avtoceste v Blagovici in regionalne ceste Ljubljana–Celje je zagorelo osebno vozilo. Požar so pričeli gasiti mimovozeči vozniki, v njihova ustavljena vozila pa je trčil še en avtomobil. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci NMP Domžale. Požar so pogasili gasilci PGD Blagovica in CZR Domžale.

Nekaj minut čez 15. uro je v križišču izvoza z avtoceste v Blagovici v smeri Celja je zagorelo osebno vozilo. Požar so pričeli gasiti mimovozeči vozniki, v njihova ustavljena vozila pa je trčilo osebno vozilo. Gasilci PGD Blagovica in CZR Domžale so zavarovali kraj požara in nesreče, požar pogasili, odklopili akumulatorje na treh vozilih in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V trku se je poškodovala ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP Domžale. Zaradi dogodka sta bila regionalna cesta in izvoz z avtoceste zaprta več ur.