V reki Krki se je utopil 45-letnik

Eden od kopalcev je skočil v vodo, se potopil in 45-letnika našel negibnega na dnu. Zvlekel ga je na jez na sredi reke in začel s temeljnimi postopki oživljanja, pri čemer so mu pomagali vsi navzoči kopalci. Gasilci iz PGD Dvor so nadaljevali z oživljanjem z defibrilatorjem, pri čemer jim je pomagal reševalec ZD Novo mesto, ki se je znašel na kraju v prostem času.