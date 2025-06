V strugi potoka pri Kromberku našli 6,7-kilogramsko šrapnelsko granato

V sredo ob 19.47 so novogoriški policisti prejeli obvestilo, da je bilo v bližini igrišča v strugi potoka na območju naselja Kanalski Lom v občini Tolmin najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS) oz. granata iz časa prve svetovne vojne v Kromberku pri Novi Gorici.

Na kraj so odšli policisti Policijske postaje Nova Gorica, ki so kraj nevarne ostaline iz časa prve svetovne vojne ustrezno zavarovali. Kasneje so 6,7 kilograma težko šrapnelsko granato (kalibra 80 mm) avstrijske izdelave iz časa prve svetovne vojne prevzeli pirotehniki civilne zaščite in jo odpeljali na uničenje.

Ob tem policisti opozarjajo, da so neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna. V primeru morebitne najdbe takega nevarnega sredstva (neeksplodirano ubojno sredstvo) vse občane in občanke pozivajo, da se jih ne dotikajo, ampak takoj pokličejo pristojne službe na interventni številki 112 ali 113.

"Na območju Severne Primorske kot tudi drugod po državi je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Ponovno opozarjamo, da so vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi, če so stara več kot 50 ali 100 let, zelo nevarna. Ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt," so zapisali.