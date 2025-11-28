Svetli način
Črna kronika

V Kromberku zagorela hiša, več oseb, večinoma mlajših, potrebovalo pomoč

Nova Gorica, 28. 11. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
Policiste so zjutraj obvestili o požaru v stanovanjski hiši v Kromberku pri Novi Gorici. Po doslej zbranih podatkih je zagorelo v kurilnici objekta, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po prvih informacijah nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, so pa več oseb – večinoma mlajših – zaradi vdihavanja dima odpeljali na pregled. Nastala je večja gmotna škoda, bivanje v objektu pa je trenutno onemogočeno.

Požar (simbolična slika)
Požar (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Po doslej zbranih podatkih je zagorelo v kurilnici objekta, kjer je ogenj zajel celoten prostor in poškodoval toplogrelne naprave ter električno napeljavo, kar je povzročilo izpad električne energije, dim pa se je razširil v vse stanovanjske prostore.

Poleg policistov so na kraju posredovali gasilci, civilna zaščita in reševalci nujne medicinske pomoči. Po prvih informacijah nihče od stanovalcev ni bil poškodovan. Več oseb, predvsem mlajših, so reševalci zaradi vdihavanja dima preventivno prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Po prvih ocenah je nastala večja materialna škoda, zaradi požara je začasno onemogočeno bivanje stanovalcev v omenjenem objektu.

V reševanje so se vključile tudi druge pristojne službe. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

kromberk požar hiša
