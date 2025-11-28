V Kromberku zagorela hiša, več oseb, večinoma mlajših, potrebovalo pomoč

Po doslej zbranih podatkih je zagorelo v kurilnici objekta, kjer je ogenj zajel celoten prostor in poškodoval toplogrelne naprave ter električno napeljavo, kar je povzročilo izpad električne energije, dim pa se je razširil v vse stanovanjske prostore.

Poleg policistov so na kraju posredovali gasilci, civilna zaščita in reševalci nujne medicinske pomoči. Po prvih informacijah nihče od stanovalcev ni bil poškodovan. Več oseb, predvsem mlajših, so reševalci zaradi vdihavanja dima preventivno prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Po prvih ocenah je nastala večja materialna škoda, zaradi požara je začasno onemogočeno bivanje stanovalcev v omenjenem objektu.

V reševanje so se vključile tudi druge pristojne službe. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.