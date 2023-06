V Krškem partnerki grozil z nožem, v Brežicah nasilnež grozil partnerki in otroku

Brežiški in policisti PP Krško so obravnavali primera nasilja v družini. V okolici Krškega so 21-letnemu osumljencu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli nož, s katerim je grozil žrtvi. V Brežicah pa so nasilnežu izrekli prepoved približevanja zakonski partnerki in njunemu otroku.

Policisti PP Krško so bili primorani posredovati v družini v zasebnem domu v okolici Krškega. Ugotovili so, da 21-letni osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, ji grozi in preganja iz skupnega bivališča. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali ter mu zasegli nož, s katerim je žrtvi grozil. icon-expand Slovenska policija splošna FOTO: Luka Kotnik Osumljenec je dobil prepoved približevanja, zoper njega pa bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe ter surovo ravnanje, saj je nasilje izvajal v prisotnosti otroka. Do nasilja pa je prišlo še v Brežicah, kjer so 25-letnemu nasilneži izrekli prepoved približevanja zakonski partnerki in njunemu otroku. Sumijo ga, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepi so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.