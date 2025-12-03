Zagorelo v kuhinji, starejšo osebo so z balkona rešili gasilci

Včeraj, malo pred 14. uro, je v kuhinji stanovanjske hiše na območju Šmarce izbruhnil požar, so sporočili s PU Ljubljana. Požar se je razširil na celotno kuhinjo, v stanovanju pa se je nahajala starejša oseba. Najprej so ji pomagali občani, nato so jo z balkona rešili gasilci ter jo predali zdravstvenemu osebju. V dogodku ni bila poškodovana.
Požar so gasilci pogasili, nastalo pa je za več tisoč evrov materialne škode. Vzrok in okoliščine požara še niso potrjeni, saj so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
