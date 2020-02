V kurilnici stanovanjske hiše v Lembergu pri Šmarju našli mrtvega 75-letnika

V nedeljo ob 9.35 so v Lembergu pri Šmarju, občina Šmarje pri Jelšah, posredovali gasilci PGD Mestinje in Steklarna Rogaška Slatina. Na kraju dogodka so ugotovili, da je preko noči zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Ogenj je ugasnil sam, gasilci so nato prostor dodatno ohladili, prezračili prostore ter opravili meritve prisotnosti plinov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

V kurilnici stanovanjske hiše so našli tudi mrtvega 75-letnega moškega, o čemer so obvestili policijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, je moški najverjetneje poskušal pogasiti požar, vendar je med gašenjem iz za zdaj še neznanega vzroka omagal in umrl.

"Preiskava o vzroku smrti še poteka. Okoliščin, ki bi kazale na nasilno smrt, pri ogledu nismo zaznali," so še dejali na PU Celje.