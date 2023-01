V Laškem vozilo zdrsnilo s ceste in pristalo na tirih, mimo pripeljal vlak

Voznik in sopotnik, ki sta bila namenjena proti Celju, sta se iz vozila uspela rešiti dovolj hitro. Sopotnik je bil v nesreči zaradi trka ob betonsko ograjo lažje poškodovan. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in očistili iztekle motorne tekočine.

Isti večer iztiril vlak pri Novemu mestu

Le slabih 15 minut pred incidentom v Laškem pa se je na progi Ljubljana–Metlika prav tako zgodila železniška nesreča. Zaradi podrtega drevja se je v bližini Birčne vasi iztiril vlak.