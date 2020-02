V le enem dnevu ustavili tri pijane voznike, vsi brez vozniškega dovoljenja

Prvega so obravnavali okrog 20. ure na območju Škofje Loke. Na vozilu so bile nameščene druge registrske tablice, preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pa je pokazal 0,70 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Gorenjski policisti so v torek iz prometa izločili tri voznike, ki so bili vsi brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Drugemu vozniku so osebni avtomobil na območju Kranja zasegli ob 21. uri. Tudi na tem vozilu so bile nameščene druge registrske tablice, avtomobil ni bil registriran, voznik pa poleg vožnje pod vplivom alkohola (0,28 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka) in brez vozniškega dovoljenja tudi ni ustavil policistom.

Tretjega voznika brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,40 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka) pa so prav tako v Kranju obravnavali ponoči. Vsem trem so vozila zasegli in jih izločili iz prometa.

Odkrili delavca iz BiH brez dovoljenja za bivanje in delo ter njunega delodajalca

Prav tako v torek so med redno kontrolo prometa gorenjski policisti na območju Kranja ustavljali tovorno vozilo slovenskih registracij. Ko je voznik ustavil, je iz njega proti drugemu vozilu stekel potnik in poskušal pobegniti.

Policisti so obe vozili in osebe v njih kljub temu uspeli ustaviti. Ugotovili so, da sta dva državljana BiH, torej potnik in voznik drugega vozila, nezakonito bivala ter delala v Sloveniji in da je bil voznik tovornega vozila njun delodajalec.

Tujca so obravnavali zaradi prekrška, delodajalca, državljana Slovenije, pa v tej zvezi zaradi suma kaznivega dejanja. Postopek, ki ga vodijo kranjski policisti za izvajanje izravnalnih ukrepov še poteka.