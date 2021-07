Na koncertnem prizorišču opravili 51 zasegov prepovedanih drog

V noči s petka na soboto so mariborski policisti in kriminalisti v le osmih urah, med 20.30 in 4.30, opravili kar 51 zasegov prepovedanih drog. V sodelovanju z organizatorjem so namreč opravili poostren nadzor v okolici in na samem koncertnem prizorišču javne prireditve Terminal fest 2021 na območju letališča Edvarda Rusjana Maribor. Na prireditvi se je predvajalo različno elektronsko glasbo, obiskalo pa jo je okoli 1200 ljudi, so sporočili s PU Maribor.

Policisti in kriminalisti so opravili 32 zasegov prepovedane droge konoplje, sedem zasegov kokaina, šest amfetamina, pet MDMA-ekstazija in en zaseg MDMA-kristalov.

Ko bodo zaključene vse analize zaseženih snovi in ko bodo v zvezi s tem zbrana vsa potrebna obvestila, bodo policisti in kriminalisti uvedli 45 hitrih postopkov o prekršku zaradi kršitve določil 1. ali 2. odstavka 33. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Zoper eno osebo bodo zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami po 186/I členu kazenskega zakonika podali tudi kazensko ovadbo.

Ob tem so policisti izdali dva plačilna naloga zaradi kršitve javnega reda in miru.