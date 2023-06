V Lenartu zagorela odpadna plastika, v požaru sta se poškodovali dve osebi

Policisti so bili o požaru obveščeni ob 15.46. Na kraju je posredovalo 105 gasilcev osmih prostovoljnih gasilskih društev, ki so ob približno 18. uri požar tudi pogasili. Policisti so opravili ogled kraja požara, o dogodku pa še zbirajo obvestila, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so zagoreli odpadna plastika in preostali material ob plastiki. Zaradi požara sta bili po njihovih podatkih poškodovani dve osebi, ki so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ju nato prepeljali na pregled v Univerzitetni klinični center Maribor.

Gasilsko stražo so izvajali lenarški gasilci, ki so ob 2.43 na požarišču znova opazili dim. Pogasili so posamezna žarišča in dodatno zalili območje.

Lenarški župan Janez Kramberger je danes povedal, da je poveljnik civilne zaščite odredil odvzem vzorcev vode, da bi ugotovili morebitno prekomerno onesnaženje odpadne vode. Ponovil je, da lokacija tega obrata ni primerna. "Kot smo že večkrat povedali, ta obrat ne sodi sem. Novo lastništvo je sicer kooperativno. Mi smo jim predlagali selitev na drugo lokacijo in trenutno so v fazi pridobivanja zemljišč na tisti lokaciji. Dela se na tem, da se obrat umakne na primernejšo lokacijo, a to vzame nekaj časa," je dejal.