V letalski nesreči na jugozahodu Sibirije več mrtvih

Letalo je kmalu po vzletu utrpelo okvaro motorja, zato sta pilota skušala zasilno pristati, poroča RT . Med pristankom pa je letalo s krilom udarilo po tleh in se prevrnilo, je za TASS dejal vodja Kemerovske paravojaške skupine Viktor Šemohanov .

"Po mojih informacijah so bili ubiti dva člana posadke in sedem padalcev, skupaj devet ljudi. Na krovu je bilo 17 padalcev in dva člana posadke," je v izjavi dejal Šemohanov.

Še vedno ni jasno, kaj je povzročilo usodno okvaro motorja, saj je bilo letalo v dobrem tehničnem stanju in je isti dan izvedlo že četrti let, je dejal Šemohanov.

Območni guverner Sergej Tsivilev je sicer dejal, da je v nesreči umrlo manj ljudi. Po njegovih podatkih naj bi umrle štiri osebe, 15 naj bi jih bilo ranjenih, od tega naj bi bile štiri osebe v kritičnem stanju.