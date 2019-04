V nesreči zasebnega letala v Nemčiji umrla ruska bogatašinja

V Nemčiji se je v nedeljo popoldne zgodila letalska nesreča. Tik pred pristankom na letališču Egelsbach v bližini Frankfurta je namreč z radarjev izginilo zasebno letalo. To je v Nemčijo priletelo iz francoskega Cannesa, z radarjev pa je izginilo okoli 15.22. V nesreči so umrli trije ljudje – dva potnika in pilot. Vzrok za nesrečo še ni znan.

V nesreči je umrla ena najbogatejših Rusinj Natalia Fileva, solastnica drugega največjega ruskega letalskega prevoznika Siberia Airlines oziroma S7. Premoženje 55-letnice je revija Forbes ocenila na okoli 533 milijonov evrov. "Skupina S7 holding izraža najgloblje sožalje družini in drugim najbližjim," so sporočili iz podjetja. Dodali so, da bodo nesrečo preiskali ruski in mednarodni preiskovalci. S7 je največji tekmec ruskemu Aeroflotu. Letalski prevoznik ima 96 letal, letijo pa na 181 destinacij v 26 držav.