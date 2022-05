V Ljubljani aretirali spremljevalko skupine Pussy Riot

Žensko glasbeno skupino Pussy Riot različni škandali spremljajo že od samega začetka, eden se je zdaj spisal tudi v Sloveniji. Čeprav so aktivistične glasbenice v zadnjem času prepotovale že kar nekaj evropskih držav, je na vrata hotelske sobe v četrtek zjutraj potrkala policija v Ljubljani. Eno izmed njihovih spremljevalk so aretirali na podlagi 20 let stare Interpolove tiralice in jo odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Kot je na novinarski konferenci dejal njihov menedžer, naj bi jo zaradi aktivizma v Turkmenistanu lažno obtožili spornih bančnih poslov in jo tudi že zaprli.

icon-expand Pussy Riot FOTO: Bobo Pussy Riot svet še najmanj pozna po glasbi. Dekleta so v prvi vrsti protestnice, ki jih svet že desetletje pozna kot velike nasprotnice Vladimirja Putina. Na turneji, ki se je začela 12. maja v Berlinu, zbirajo denar za Ukrajino in protestirajo proti vojni, njihov koncert pa bi lahko vzeli tudi kot očitek zahodnemu svetu. Aktivistke so namreč na možnost vojne opozarjale že desetletje. V Ljubljano so prišle v okviru 8. festivala Lezbična četrt, ki ga organizira Društvo Škuc, njegova rdeča nit pa je lezbična prihodnost. Vrhunec festivala bo prav njihov nocojšnji koncert, ki sicer po besedah menedžerja ni ogrožen, saj aretirana aktivistka ni predvidena za neposredni nastop na odru. icon-expand Popoldanska novinarska konferenca treh članic glasbene skupine Pussy Riot in menedžerja. FOTO: Bobo Glasbena skupina je sicer postala svetovno znana po nastopu v moskovski katedrali Kristusa Odrešenika leta 2012, s katerim so želele opozoriti na podporo ruske pravoslavne cerkve Putinu. Kasneje so bile tri članice skupine zaradi koncerta na sodnem procesu obsojene na zaporne kazni. Pred kratnim smo pisali tudi o članici Mariji Aljohini, ki je pobegnila iz Rusije, pri čemer se je, kot je povedala v intervjuju za New York Times, preoblekla v dostavljavko hrane, da bi se izognila policiji. S tem se je pridružila več tisoč Rusom, ki so, odkar je Putin pričel invazijo v Ukrajini, zapustili državo. PREBERI ŠE Članica skupine Pussy Riot v preobleki pobegnila iz Rusije Aljohina je bila septembra lani obsojena na enoletno omejitev gibanja zaradi protestiranja v podporo zaprtemu kritiku Kremlja Alekseju Navalnemu, vendar so aprila oblasti njeno kazen spremenile v zaporno. V intervjuju je opisala, kako se je preoblekla v kurirja, da bi se izognila moskovski policiji, ki jo je zasledovala. Prav tako se je odrekla svojemu mobilnemu telefonu, da je ne bi mogli izslediti. Nato jo je prijatelj odpeljal do beloruske meje, teden dni pozneje pa ji je po več poskusih uspelo prečkati mejo z Litvo.