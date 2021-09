Ob 14.49 sta na Dolenjski cesti v Ljubljani čelno trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci GB Ljubljana so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb ter odklopili akumulatorja na vozilih, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Na odgovore PU Ljubljana o prometni nesreči še čakamo.