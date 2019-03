Voznik prevozil rdečo luč, do smrti zbil dva pešca in pobegnil

Na Dunajski cesti v Ljubljani se je ponoči, ob 0.40, zgodila huda prometna nesreča.

Kot so povedali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, je po do sedaj zbranih obvestilih policistov znano, da je 33-letni voznik z osebnim vozilom znamke VW Passat vozil po Dunajski cesti v Ljubljani, iz smeri Bavarskega dvora proti Linhartovi cesti. Za križiščem z Vilharjevo ulico ni upošteval rdeče luči na semaforju, pač pa peljal naprej.

Takrat sta z njegove leve strani, pravilno po prehodu za pešce, vozišče prečkala 64- in 53-letni moški, v katera je trčil. Po trčenju je pešca odbilo naprej po vozišču, kjer sta poškodovana obležala. Voznik je po trčenju zdrsel naprej, čez z robniki dvignjeno sredinsko zelenico, kjer je trčil še v drog javne razsvetljave. Po tem je 33-letnik brez ustavljanja odpeljal naprej po Dunajski cesti v smeri Črnuč, kjer so ga policisti kmalu po nesreči izsledili in prijeli.

53-letni moški je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče, 64-letnika pa so s hudimi poškodbami s kraja odpeljali v KC Ljubljana, kjer je prav tako umrl.

Policisti so 33-letnika preizkusili z alkotestom, ki je pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo, odredili so mu strokovni pregled za prisotnost alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi. Med postopkom so mu zasegli tudi štiri alu zavitke z belo prašnato snovo, za katere obstaja sum na kokain.

Ogleda kraja dogodka sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec. Policisti danes nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede okoliščin prometne nesreče, so še zapisali na PU Ljubljana.