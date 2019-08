V Ljubljani naj bi 40-letni moški ustrelil bratranca

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili o dogodku obveščeni nekaj po 19. uri. Po prvih neuradnih informacijah naj bi 40-letnik ustrelil svojega 46-letnega bratranca, ki je ravno takrat na v bližini igrišča na Ježici kolesaril s svojim mladoletnim otrokom. Policisti so storilca že prijeli, neuradno pa naj bi bile posredi tudi droge.

Policisti so območje na ljubljanski Ježici, kjer je prišlo do streljanja, zavarovali s policijskim trakom. Novinarski kolegi oddaje 24UR ZVEČER so uspeli včeraj govoriti tudi s tamkajšnjimi domačini. Po njihovih besedah so kriminalisti naenkrat obkolili naselje in njihove hiše. Med ljudmi je zavladalo malo panike, nakar so izvedeli, da je šlo za strelski obračun.

Aktivnosti policistov še potekajo, več informacij pa bo znanih danes.