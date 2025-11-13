Svetli način
Črna kronika

V Ljubljani napad z ostrim predmetom, storilec pobegnil

Ljubljana, 13. 11. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 14 minutami

Na Bavarskem dvoru naj bi prišlo do napada z ostrim predmetom, v katerem je bila poškodovana ena oseba.

Na kraju je policija, ki poskuša zavarovati kraj dogajanja in je sprožila tudi že iskanje storilca, ki je pobegnil s kraja. Na kraju je večje število policistov in reševalcev, območje preletava tudi helikopter. 

Več informacij za zdaj ni znanih.

