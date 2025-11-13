V Ljubljani napad z ostrim predmetom, storilec pobegnil

Na kraju je policija, ki poskuša zavarovati kraj dogajanja in je sprožila tudi že iskanje storilca, ki je pobegnil s kraja. Na kraju je večje število policistov in reševalcev, območje preletava tudi helikopter.
Več informacij za zdaj ni znanih.
Na Bavarskem dvoru naj bi prišlo do napada z ostrim predmetom, v katerem je bila poškodovana ena oseba.
Na kraju je policija, ki poskuša zavarovati kraj dogajanja in je sprožila tudi že iskanje storilca, ki je pobegnil s kraja. Na kraju je večje število policistov in reševalcev, območje preletava tudi helikopter.
Več informacij za zdaj ni znanih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.