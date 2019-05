V Ljubljani neznancu spodletel rop trgovine, v Ihanu roparja iskali tudi s helikopterjem

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v soboto najprej obravnavali poskus ropa trgovine na Dolenjski cesti v prestolnici, nato pa so bili obveščeni še o ropu trgovine v Ihanu. Storilca, ki je pobegnil z nekaj sto evri denarja, so iskali tudi s helikopterjem, a ga na koncu niso uspeli izslediti.

Ljubljanski policisti so včeraj okoli pol devete ure dopoldan obravnavali poskus ropa trgovine na Dolenjski cesti v Ljubljani. Neznani zamaskirani moški, ki je umel čez obraz povito gazo, je poskušal odtujiti denar iz blagajne, vendar mu je to preprečil prodajalec. Storilec je nato zbežal v trgovine, po informacijah policistov v dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so na območju PU Ljubljana obravnavali rop in poskus ropa. Fotografija je simbolična. FOTO: Dreamstime V popoldanskem času pa so policisti obravnali podoben primer. Okoli 15. ure so bili namreč obveščeni o ropu trgovine v Ihanu. Po do sedaj zbranih podatkih je storilec vstopil v prodajalno, odrinil prodajalko, ki je pri tem utrpela lažje poškodbe, iz blagajne ukradel nekaj sto evrov denarja, nato pa s kraja dogodka pobegnil z osebnim vozilom. Poleg policijskih patrulj je storilca iskal tudi policijski helikopter. Na koncu ga niso uspeli izslediti. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, s preiskavo ropa nadaljujejo.