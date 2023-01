V Ljubljani neznanec oropal nastanitveni objekt

Ljubljanske policiste so okoli 2. ure obvestili o ropu v enem izmed nastanitvenih objektov na Celovški cesti v Ljubljani. Po prvih zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v recepcijo in od uslužbenca zahteval denar. Med grožnjami je pokazal tudi pištolo, ki jo je imel pri sebi. Iz blagajne je nato vzel denar, nekaj tisoč evrov, in pobegnil. S PU Ljubljana so sporočili, da v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti neznanca še iščejo. Gre pa za moškega, visokega okoli 175 cm, srednje postave, ki je bil oblečen v črna oblačila, nosil pa je tudi masko z izrezom za oči. "Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil," so še sporočili policisti.