V Ljubljani zagorela stanovanjska hiša

Zjutraj, okoli 4. ure, so ljubljanske policiste obvestili o požaru stanovanjske hiše na Taborski cesti v Šiški. "Po do sedaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da so bili vsi stanovalci varno evakuirani, hiša z dvema enotama pa je v celoti pogorela," so sporočili s PU Ljubljana.

Na Gasilski brigadi Ljubljana so povedali, da so na kraj požara prispeli ob 4.14, z gašenjem pa so zaključili ob 6. uri. Na intervencijo je odšlo 17 gasilcev s petimi vozili, pomagalo pa je še 14 gasilcev PGD Vižmarje Brod. Ko so prispeli, je bilo osem stanovalcev že evakuiranih, ko so požar pogasili, pa so izklopili še elektriko in dovod plina. Kot so še pojasnili gasilci, je zagorelo na zunanji strani, pogorela pa sta nadstrešek in ostrešje hiše.

Na PU Ljubljana so dodali, da bodo kriminalisti ogled kraja požara opravili takoj, ko bodo gasilci varno sanirali pogorišče in bodo vzpostavljeni varni pogoji dela.