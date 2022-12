V Ljubljani pogrešajo mladoletno Tamaro Sivac. Ste jo videli?

Mladoletna Tamara Sivac je visoka 150 centimetrov in suhe postave. Ima dolge rjave lase, ki segajo do sredine hrbta in rjave oči.

Nazadnje so jo opazili v četrtek. Oblečena je bila v temne kavbojke, belo bundo, obuta pa v črne teniske. Pri sebi je imela tudi črn nahrbtnik. "Obstaja možnost, da se nahaja na širšem območju Šiške," so še sporočili s PU Ljubljana.