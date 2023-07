Na Balkanskem anarhističnem knjižnem sejmu pretepli policista

Balkanski anarhistični knjižni sejem, ki letos praznuje 20 let obstoja, se je začel v petek, 7. julija, in trajal do nedelje, 9. julija. Diskusije, delavnice in sejem materialov, ki jih predstavlja na desetine založb, distribucij in organizacij iz mednarodnega anarhističnega gibanja, so potekale v dvorani Tabor, zvečer pa se je program nadaljeval v AKC Metelkova mesto.

V soboto od 16. ure dalje so dogajanje na sejmu spremljali tudi policisti. Približno 400 obiskovalcev se je do 21. ure zadrževalo pred dvorano, nato pa so se napotili po ulicah Ljubljane, kar so spremljali tudi policisti, ki so varovali tako udeležence, kot tudi ostale obiskovalce Ljubljane, zagotavljali pa so tudi varnost prometa.