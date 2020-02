V Ljubljani požar na vagonu, zgorelo 25 ton premoga

Okrog 20.30 je na železniški postaji Ljubljana - Polje se je vžgal premog na enem od vagonov.

Posredovali so gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana in Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Slape - Polje, PGD Zgornji Kašelj in PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje.

V gašenju je sodelovalo skupaj 38 gasilcev, devet iz GB Ljubljana in 29 iz prostovoljnih društev, ki so na kraj prispeli z 10 vozili, so sporočili iz GB Ljubljana. Gasilci so požar pogasili. Zgorelo je približno 25 ton premoga.

Kot so sporočili gasilci iz gasilske enote Slape - Polje, se požar ni razširil na druge vagone.