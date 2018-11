31-letnica na več vozilih prerezala pnevmatike

Ljubljanski policisti so obravnavali primer 31-letnice, ki je ob Dolenjski cesti v Ljubljani prerezala pnevmatike na parkiranem osebnem vozilu znamke Toyota Rav 4, osebnem vozilu znamke Mercedez Benz in vozilu Audi A4. Na kraju dogodka so posredovali policisti in prijeli osumljenko.

Policisti so ji v postopku zasegli tudi lovski nož na preklop. Ko bodo zbrali vse podatke, bo zoper njo podana kazenska ovadba. Z dejanji je namreč lastnikom vozil povzročila za nekaj sto evrov materialne škode.