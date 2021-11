V Ljubljani prodajalki zagrozil z nožem, odhod so mu preprečili mimoidoči

54-letniku so že odvzeli prostost, zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti PU Ljubljana so bili okoli 12.30 v soboto obveščeni o ropu prodajalne v centru Ljubljane. 54-letni osumljenec je vstopil v prodajalno in z nožem zagrozil prodajalki, ki je zaradi tega zbežala iz prodajalne. Osumljenca pa so pri odhodu iz prodajalne do prihoda policistov zadržali mimoidoči.

54-letniku so že odvzeli prostost.

Policisti so ob tem obravnavali tudi več vlomov in odtujitev denarja ali predmetov. V Pirničah je neznani storilec vlomil v hišo ter od tam odtujil gotovino in nakit. Škoda znaša okoli 2600 evrov. Na območju Vrhnike je neznanec medtem vlomil v garažo ter odtujil orodje. Škoda znaša okoli 4000 evrov.

V Mostah in v Šiški pa policija poroča, da so neznani storilci vlomili v klet. V Mostah je neznani storilec odtujil moško kolo znamke Arskus-Romet, škoda znaša okoli 700 evrov, v Šiški pa je nekdo iz kleti odtujil orodje. Škoda tam znaša okoli 800 evrov.

Vlomi in tatvine tudi na območju Maribora in Kranja

Policisti PU Maribor pa so sporočili, da je na območju Slovenske Bistrice neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, kjer je najprej preiskal prostore, nato pa ukradel denar in zlatnino. Skupna škoda znaša okoli 9500 evrov.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in pričeli z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca, so še sporočili s PU Maribor.

V Škofji Loki so medtem občani zadržali moškega, ki je osumljen tatvine več kosov oblačil v vrednosti 900 evrov. Tatvino je opazila prodajalka, trije občani pa so osumljenca zadržali do prihoda policije. Proti osumljencu poteka predkazenski postopek.