V Ljubljani odjeknili streli, ena oseba pridržana, nihče poškodovan

Kot so nam prvotno sporočili z ljubljanske policijske uprave, naj bi šlo za posredovanje zaradi motenja javnega reda in miru, a da so na kraj napotili večje število policistov, ker da je šlo za osebo z nepojasnjenimi psihičnimi težavami.

Kasneje so pojasnili, da so bili okoli 14. ure obveščeni, "da oseba meče predmete iz enega izmed stanovanj na območju Šiške". Ob prihodu na kraj je bilo ugotovljeno, da sta v stanovanju dve osebi, ena izmed njiju je policistom, ki so prišli na kraj, začela groziti. "Zaradi resnih sumov ogrožanja so na kraju posredovale tudi druge enote in specialna policija," so sporočili.