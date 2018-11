V Ljubljani sovražni grafit proti duhovniku Strehovcu

"Domnevam, da je grafit povezan z montiranim sodnim procesom zoper mene," se je za 24ur.com na kratko odzval Strehovec. Vzačetku oktobra se je namreč začela sodna obravnava proti Strehovcu zaradi ovadbe o spodbujanju sovraštva na portalu 24kul.si. Na portalu je namreč neznani avtor 16. februarja 2016 objavil članek o tako imenovanem "abortivnem lobiju proti pravici do življenja". V članku je seznam 264 oseb in 13 organizacij, ki so podpisale pobudo za zaščito ustavnih pravic žensk. Obtožnica Strehovca bremeni, da je kot odgovorni urednik portala odobril objavo članka.

Glede sovražnega grafita, ki je tudi neposredna grožnja, bo Strehovec podal tudi ovadbo na policijo.

Tam so nam pojasnili, da do 18.30. ure še niso prijeli omenjene prijave. Primer pa bi lahko obravnavali kot sum storitve kaznivega dejanja. "Za pregon storilca je potrebno

pridobiti jasno izkazano voljo oškodovanca po pregonu storilca kaznivega dejanja iz katere mora biti razvidna objektivna in subjektivna uresničitev te namere," so še dodali na PU Ljubljana.

Zaprosili smo tudi za odziv Mestne občine Ljubljana.