V Ljubljani spet razstrelili bankomat

Ljubljanski policisti so potrdili, da so neznanci na območju Črnuč razstrelili bankomat s plinsko eksplozijo. Podobno dejanje poškodovanja bankomata na območju Ljubljane so policisti ta teden že obravnavali. Policisti preiskavo nadaljujejo tudi v smeri morebitne povezanosti primerov.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili okoli 3. ure obveščeni o poškodbi bančnega avtomata na območju Črnuč. Gre za drugi primer poškodovanja bankomata na območju Ljubljane ta teden. FOTO: AP Po prvih zbranih obvestilih so ugotovili, da so neznani storilci bankomat razstrelili s plinsko eksplozijo, zaradi katere je nastala večja materialna škoda. Natančno oceno škode bodo podali naknadno. Policisti preiskujejo preiskavo tudi v smeri morebitne povezanosti torkovega primera iz Zaloške ceste. Več informacij ne morejo posredovati, so dodali. Drugi primer ta teden Gre namreč za drugi primer poškodovanja bankomata na območju Ljubljane ta teden. Ljubljanski policisti so namreč v torek sporočili, da so neznanci na Zaloški cesti v Ljubljani s plinsko eksplozijo razstrelili bankomat. Storilcem ni uspelo odtujiti denarja, je pa nastala večja materialna škoda.