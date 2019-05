V Ljubljani trčila vlak in tovornjak. Ena oseba poškodovana

V Ljubljani sta trčila vlak in tovorno vozilo, so nam potrdili iz policijske uprave Ljubljana. V trčenju je bila ena oseba poškodovana. Policijski na terenu še opravljajo ogled kraja nesreče in zbirajo informacije.

Na Rudniku v Ljubljani, v križišču pri avtocestnem priključku Ljubljana jug nedaleč stran od Viator Vektorja sta nekaj pred osmo uro zjutraj trčila vlak in tovornjak. Tiskovna predstavnica Policijske uprave LjubljanaMaja Ciperle Adlešič nam je potrdila, da je bila ena oseba poškodovana in prepeljana v ljubljanski klinični center. "Policisti so še na terenu in opravljajo ogled ter zbirajo informacije. Več bo znanega kasneje," je še sporočila Ciperle Adlešičeva. Nesreča vlaka in tovornjaka FOTO: Primož Resnik