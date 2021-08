V Ljubljani trčila osebno vozilo in motorist, voznik avtomobila pobegnil

Ob 21.27 sta na Šmartinski cesti v Ljubljani trčili osebno vozilo in motorno kolo, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovanemu motoristu. Reševalci RP Ljubljana so poškodovanca prepeljali v bolnišnico. Voznik osebnega vozila je pobegnil s kraja nezgode, še dodaja Uprava za zaščito in reševanje.