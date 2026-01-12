Naslovnica
Črna kronika

V Ljubljani ustavili mrtvo pijanega voznika

Ljubljana, 12. 01. 2026 08.27 pred 22 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Alkotest

Ljubljanski policisti so obravnavali močno pijanega voznika, ki je nezanesljivo vozil po Kajuhovi ulici. Alkotest je pokazal kar 2,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu odredili pridržanje.

54-letnega voznika so ustavili v petek okoli 18. ure po prejetem obvestilu o nezanesljivi vožnji po Kajuhovi ulici.

Preizkus alkoholiziranosti je moškemu pokazal kar 2,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar je približno 4,9 promila.

Ker se z rezultatom alkotesta ni strinjal, so mu odredili strokovni pregled. Policisti so mu ob tem prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje. Zoper kršitelja bodo na sodišče za prekrške podali obdolžilni predlog.

Ljubljanski policisti ob tem opozarjajo, da pri visoki stopnji alkoholiziranosti voznik ni več sposoben varnega obvladovanja vozila, kar lahko vodi v prometne nesreče s hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. "Posledice takšnega ravnanja niso zgolj kazenske in prekrškovne, temveč pogosto trajno zaznamujejo življenja udeležencev, njihovih družin in širše skupnosti," dodajajo.

dark Cat
12. 01. 2026 09.10
Ustavili so ga v soboto, ker v soboto smo bli 10ga in ne v petek kot je napisano. Polovicarsko delo spet.
Odgovori
0 0
a res je
12. 01. 2026 09.08
Dobro, da je bil v avtomobilu, ker peš bi padel, se poškodoval in polomil. Hec.
Odgovori
+1
1 0
Deathstar
12. 01. 2026 09.03
Bolje biti pijan, nego star....
Odgovori
+3
4 1
LevoDesniPles
12. 01. 2026 09.03
??? a se ne mrličev odpelje v mrvašnco pa to ??? XD
Odgovori
-1
0 1
puspan
12. 01. 2026 08.52
Hvala Bogu, ta ni bil več nevaren za okolico.
Odgovori
+2
2 0
