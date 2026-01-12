V Ljubljani ustavili mrtvo pijanega voznika

54-letnega voznika so ustavili v petek okoli 18. ure po prejetem obvestilu o nezanesljivi vožnji po Kajuhovi ulici.

Preizkus alkoholiziranosti je moškemu pokazal kar 2,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar je približno 4,9 promila.

Ker se z rezultatom alkotesta ni strinjal, so mu odredili strokovni pregled. Policisti so mu ob tem prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje. Zoper kršitelja bodo na sodišče za prekrške podali obdolžilni predlog.

Ljubljanski policisti ob tem opozarjajo, da pri visoki stopnji alkoholiziranosti voznik ni več sposoben varnega obvladovanja vozila, kar lahko vodi v prometne nesreče s hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. "Posledice takšnega ravnanja niso zgolj kazenske in prekrškovne, temveč pogosto trajno zaznamujejo življenja udeležencev, njihovih družin in širše skupnosti," dodajajo.