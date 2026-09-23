V Ljubljani več drznih tatvin na e-skirojih

V torek pa so obravnavali še en primer, ko sta osumljenca na električnem skiroju na območju Žal dohitela peško in ji iz rame iztrgala torbico z vsebino.

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so v nedeljo okoli 14. ure na območju Bežigrada obravnavali dva primera drzne tatvine. V obeh primerih sta do zdaj neznana storilca na električnem skiroju dohitela oškodovanki na kolesu in jima s koles iztrgala torbici, nato pa pobegnila.

Če imate kakršne koli informacije o opisanih storilcih ali nedavnih dogodkih, o tem obvestite Policijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot so ugotovili, je šlo v vseh primerih za osumljenca, ki sta višje suhe postave in sta bila oblečena v črna oblačila. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj drznih tatvin, med drugim tudi da so vsi opisani primeri med seboj povezani oziroma gre za ista osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti občanom svetujejo, naj bodo pozorni na okolico. "Zlasti ob hoji ali vožnji s kolesom po pešpoteh in manj prometnih ulicah spremljajte dogajanje okoli sebe. Torbice in vrednejše predmete nosite na varen način. Torbice nosite zaprte in obrnjene proti zidu ali stran od vozišča. Osebne predmete in torbe na kolesu ustrezno pritrdite ali jih ne puščajte nezaščitenih v sprednjih ali zadnjih košarah. Ne nosite večjih količin gotovine. Pri sebi imejte le toliko denarja in dokumentov, kot jih nujno potrebujete," so zapisali.

Če v bližini zaznate sumljive osebe se takoj odzovite. "Če opazite osebe, ki se sumljivo vedejo ali se brez razloga zadržujejo v bližini, se umaknite na varno (v svetel, prometen prostor) ali poiščite družbo oziroma na to opozorite okolico," svetujejo.

Če postanete žrtev ali priča, ostanite mirni in poskrbite za svojo varnost. "Ne spuščajte se v fizični obračun s storilci. Čim prej pokličite Policijo na številko 113. Zapomnite si čim več podrobnosti: opis storilcev (postava, oblačila, posebnosti), smer pobega, znamko ali barvo e-skiroja in podobno," pravijo na PU Ljubljana.

Na kraju ostanite do prihoda policistov oziroma opozorite mimoidoče, da vam pomagajo.