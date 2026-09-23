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Črna kronika

V Ljubljani več drznih tatvin na e-skirojih

Ljubljana, 23. 09. 2026 09.23 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.H.
Električni skiro

Ljubljanska policija preiskuje serijo drznih tatvin, ki so bile izvedene z e-skiroji. V zadnjem tednu so namreč obravnavali tri primere drznih tatvin, kjer so storilci na električnih skirojih dohiteli ženske in jim iz rok iztrgali torbice. Po doslej zbranih podatkih so vsi primeri med seboj povezani oziroma gre za ista osumljenca.

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so v nedeljo okoli 14. ure na območju Bežigrada obravnavali dva primera drzne tatvine. V obeh primerih sta do zdaj neznana storilca na električnem skiroju dohitela oškodovanki na kolesu in jima s koles iztrgala torbici, nato pa pobegnila. 

V torek pa so obravnavali še en primer, ko sta osumljenca na električnem skiroju na območju Žal dohitela peško in ji iz rame iztrgala torbico z vsebino. 

Če imate kakršne koli informacije o opisanih storilcih ali nedavnih dogodkih, o tem obvestite Policijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kot so ugotovili, je šlo v vseh primerih za osumljenca, ki sta višje suhe postave in sta bila oblečena v črna oblačila. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj drznih tatvin, med drugim tudi da so vsi opisani primeri med seboj povezani oziroma gre za ista osumljenca. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kaj storiti, če postanete žrtev ali priča?

Policisti občanom svetujejo, naj bodo pozorni na okolico. "Zlasti ob hoji ali vožnji s kolesom po pešpoteh in manj prometnih ulicah spremljajte dogajanje okoli sebe. Torbice in vrednejše predmete nosite na varen način. Torbice nosite zaprte in obrnjene proti zidu ali stran od vozišča. Osebne predmete in torbe na kolesu ustrezno pritrdite ali jih ne puščajte nezaščitenih v sprednjih ali zadnjih košarah. Ne nosite večjih količin gotovine. Pri sebi imejte le toliko denarja in dokumentov, kot jih nujno potrebujete," so zapisali. 

Če v bližini zaznate sumljive osebe se takoj odzovite. "Če opazite osebe, ki se sumljivo vedejo ali se brez razloga zadržujejo v bližini, se umaknite na varno (v svetel, prometen prostor) ali poiščite družbo oziroma na to opozorite okolico," svetujejo. 

Če postanete žrtev ali priča, ostanite mirni in poskrbite za svojo varnost. "Ne spuščajte se v fizični obračun s storilci. Čim prej pokličite Policijo na številko 113. Zapomnite si čim več podrobnosti: opis storilcev (postava, oblačila, posebnosti), smer pobega, znamko ali barvo e-skiroja in podobno," pravijo na PU Ljubljana. 

Na kraju ostanite do prihoda policistov oziroma opozorite mimoidoče, da vam pomagajo.

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drzna tatvina ljubljana e-skiro

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KOMENTARJI9

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ČrniGad
23. 09. 2026 10.48
Kmalu bomo proslavljali ''street food'' obogatitev belega (rjavega) mesta Ljubljane!
Odgovori
0 0
Dr Dre
23. 09. 2026 10.45
REMIGRACIJA..
Odgovori
+3
3 0
daedryk
23. 09. 2026 10.45
ok in če diler pobere babici mladoletne deklice pokojnino in dekle piči z umazanim (zelo strupenim) heroinom kar na avtobusu, ji pri tem grozi, jo pretepa, potniki kličejo policijo, on pa dekle odpelje na avtonomno kulturno cono metelkova in jo posili, ne, to pa res ni bistveno. kajne. važno je, da turisti ne trpijo na Balkanu.
Odgovori
+1
1 0
medusa
23. 09. 2026 10.44
Uauuu...tole se da komentirat...Da so dilerje in morilce spustil iz pripora pa neee....
Odgovori
+1
1 0
Apolonia1
23. 09. 2026 10.36
Je pa še nekaj ko gledaš kako ženske nosijo torbice in včasih celo odprte.Pa tiste mini torbice ko jih morajo v rokah držat.Vedno torbico čez ramena postrani ,da ti ne morejo iztrgat in pol obrnit torbico naprej kjer imaš roke
Odgovori
+4
4 0
kala 09
23. 09. 2026 10.34
Varno mesto,nikoli več.
Odgovori
+5
6 1
Čombe
23. 09. 2026 10.28
Lep pozdrav, kulturna obogat**** je že tukaj :)
Odgovori
+3
4 1
koral45
23. 09. 2026 10.09
Če kradljivca prijaviš je to nezakonito pridobljen dokaz, on pa je zakonito snel torbico ženski z ramena. Kam smo prišli kako so vse zaščitene barabe.
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+10
10 0
Pinokio
23. 09. 2026 09.53
Tega bo vedno več, saj sodišča prav spodbujajo to vrsto kriminala. Več nevšečnosti ima oškodovanec, kot pa tat, če ga primejo.
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+15
15 0
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