V Ljubljani vlak trčil v 87-letnega moškega, ki je umrl na kraju

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili nekaj po 19. uri obveščeni o dogodku na železniški progi na območju Litostroj v ljubljanski soseski Šiška. Po do sedaj zbranih obvestilih je 87-letni moški peš prečkal progo, vanj pa je trčil potniški vlak, ki je pripeljal iz smeri Gorenjske, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, a še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodkah.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.