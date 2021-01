V Ljubljani zagorela večstanovanjska hiša

Nekaj po 20. uri je zagorelo v večstanovanjski stavbi nasproti ljubljanskih Žal. "Živim v mansardi, zgoraj so štiri stanovanja, štirje živimo tam," je dejal Rajko Kompare, ki je tik preden je izbruhnil požar, prišel domov. Kot pravi, se je ravno prhal, ko je zaslišal močno pokanje. "Najprej sem mislil, da je to zvok televizije," pripoveduje, a kot kaže, je na drugi strani hiše od vročine že pokalo steklo.

Ko je nato odprl vhodna vrata, pa je vanj bušnil dim. "Dim je bil črn, kot bi gorela plastika, izolacija. Vse je bilo zadimljeno, skozi vhodna vrata nisem mogel, zato sem vse zaprl. Oblekel sem se in počakal gasilce, da so me rešili z avtolestvijo," je razložil in dodal, da je vedel, kako ravnati, saj je tudi sam gasilec.