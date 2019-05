V Ljubljani zamotili natakarico in taksista ter ukradli denar

V petek popoldan so ljubljanske policiste obvestili o drzni tatvini v gostinskem lokalu na Viču. Ugotovili so, da so v lokal prišli štirje neznanci in na terasi lokala s pogovorom zamotili natakarico. Medtem je eden izmed njih pod pretvezo, da gre na stranišče, odšel v lokal in iz blagajne ukradel denar. Potem so odšli s kraja. Obnašanje skupine se je natakarici zdelo sumljivo, zato je preverila blagajno in ugotovila, da manjka denar. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, zoper osumljene pa bodo vložili kazensko ovadbo.

Zjutraj okoli 4. ure pa so policiste obvestili še o eni drzni tatvini v Ljubljani. Neznanec je na Zaloški cesti okrog 3.55 poklical taksi in ko je ta prispel, je pristopil do vozila in odprl voznikova vrata. Začel je spraševati o ceni relacije, nato pa izkoristil nepozornost voznika in ukradel denarnico. Tudi v tem primeru policisti še vedno zbirajo obvestila.