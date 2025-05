V Ljubljani zaradi zadušitve umrl štiriletni otrok

Kot je poročal lokalni portal z območja Velike Kladuše, se je štiriletnik začel nenadoma dušiti. Portal GPMaljevac navaja, da je šlo za državljana BiH iz Cazina, ki se je po rojstvu preselil v Slovenijo ter je v stanovanju živel skupaj z očetom in teto. A kljub hitri pomoči reševalcev, ki so ga ob prihodu našli nezavestnega, se je zgodba tragično končala.

"V torek, nekaj po 18. uri, smo bili obveščeni o dogodku v katerem se je mlajša oseba na območju Šiške pričela dušiti," so nam potrdili na PU Ljubljana. Na kraj so takoj odhiteli policisti in reševalci, ki so poskrbeli za prevoz do bolnišnice.

Vendar je pripeljani naslednji dan v bolnišnici umrl. Policija je potrdila, da je šlo za državljana BiH, po do zdaj znanih okoliščinah pa zadušitev ni posledica kaznivega dejanja, dodajajo. Še vedno sicer nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje posameznih okoliščin, o čemer bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.