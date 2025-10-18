Svetli način
Črna kronika

V Ljubljani zgorel mestni avtobus, požar preiskujejo kriminalisti

Ljubljana, 18. 10. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 48 minutami

V petek popoldne je na Litostrojski cesti v Ljubljani zagorelo na avtobusu v lasti Ljubljanskega potniškega prometa. Vzrok požara še ni znan, v teku je kriminalistična preiskava.

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, je bil v času dogodka v avtobusu le voznik, ki pa ni bil poškodovan. Potnikov na avtobusu ni bilo. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. 

Očividci so za naš portal povedali, da so zaradi večjega oblaka dima sprva mislili, da gori v tovarni Litostroj. Tisti, ki so se nahajali v bližini gorečega avtobusa, poročajo o hudi vročini. Kot so nam dejali, se niso upali približati kraju, saj so se bali morebitne eksplozije. 

požar avtobus lpp ljubljana
NeXadileC
18. 10. 2025 11.38
Kaj so pa tukaj prerezali?
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
18. 10. 2025 11.33
-1
Včeraj na vlak,danes na avtobus.desničarji so postali zelo nevarni,ko vidijo,da jim na volitvah ne jo nikoli več uspelo
ODGOVORI
1 2
Darko32
18. 10. 2025 11.38
+1
Na tej točki ti nebi dal prav niti 1%. Namreč največji uničevalci so prav levičarji z svojim početjem. Če pa gledamo ta avtobus pa vidimo nekajdrugega in to je, da je zadaj vidno, kot, da ima plinski pogon. Zato bi bilo pošteno od pisca članka, da javno objavi na kateri pogon je avtobus. Namreč lahko je na plin ali nafto.
ODGOVORI
1 0
Omizje
18. 10. 2025 11.30
znamka vozila use jasno
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
18. 10. 2025 11.21
+2
Pa je zakadil namesto vseh "električnih kant".
ODGOVORI
3 1
Ramzess
18. 10. 2025 11.15
-2
Zakaj pa kriminalisti, če je bil voznik sam. Sigurno mu ni lahko, če ga čaka postopek zoper njega, oz. je že v njem.
ODGOVORI
0 2
Calabras
18. 10. 2025 11.27
+2
Išče se vzrok požara. Voznik ni nič kriv niti nič ne more rešit z aparatom,če že gori kot je gorelo.
ODGOVORI
2 0
TvojPrijatelj
18. 10. 2025 11.06
-10
Glede na povsem nepotrebno preveliko število avtobusov ki jih LPP ima, a je res potrebno objavljat članek za samo en avtobus? Ne bi rekel da bi jih polovica zgorela... Res me zanima kdo odloča v 24ur ekipi a je neka tema članka dovolj zanimanja vredna da se jo sploh splača objaviti.
ODGOVORI
0 10
Ramzess
18. 10. 2025 11.17
+1
Če že, bi vsaj članek bil jasen in povezan glede dogodka, tako samo par nepovezanih nejasnih droptinic in to je to.
ODGOVORI
1 0
devote
18. 10. 2025 11.05
-3
hibrid
ODGOVORI
0 3
DP2025
18. 10. 2025 10.58
-3
Električni? 🤔
ODGOVORI
1 4
misterbin
18. 10. 2025 10.57
-2
Ziher električni
ODGOVORI
2 4
mamma mia
18. 10. 2025 11.38
Tega ne smejo napisati
ODGOVORI
0 0
