V Ljubljani zgorel mestni avtobus, požar preiskujejo kriminalisti

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, je bil v času dogodka v avtobusu le voznik, ki pa ni bil poškodovan. Potnikov na avtobusu ni bilo.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
- FOTO: Bralka
Očividci so za naš portal povedali, da so zaradi večjega oblaka dima sprva mislili, da gori v tovarni Litostroj. Tisti, ki so se nahajali v bližini gorečega avtobusa, poročajo o hudi vročini. Kot so nam dejali, se niso upali približati kraju, saj so se bali morebitne eksplozije.
