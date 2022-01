V ljubljanski Šiški pogorelo vozilo, nastalo za več deset tisoč evrov škode

Okoli 4.30 zjutraj so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na vozilu na območju Šiške. Po do sedaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je iz doslej še neznanega razloga zagorelo vozilo znamke Audi in v celoti pogorelo. Gasilci so vozilo pogasili, kriminalisti pa so tekom današnjega dopoldneva opravili ogled kraja požara.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, vzrok požara še ni znan, nastala pa je materialna škoda, ki znaša več deset tisoč evrov. Nadaljuje se zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara, o vseh ugotovljenih okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.