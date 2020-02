V ljubljanskih Mostah na ulici streljal na svojo nekdanjo partnerico

Danes, okoli 9. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o strelih na ulici na območju Most. Policisti so po do sedaj zbranih obvestilih ugotovili, da je v dogodku dejansko bilo uporabljeno strelno orožje in so v bližini tudi prijeli 63-letnega moškega, ki je pri sebi imel strelno orožje.

Moški, ki so ga prijeli, bi naj po do sedaj znanih okoliščinah, streljal v smeri svoje nekdanje partnerice, ki se je nahajala na ulici. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa na kraju intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka.