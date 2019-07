Prijeli Srba, ki sta nezakonito prevažala 15 Bangladeševcev

Ljutomerski policisti so malo po 7. uri v Ljutomeru ustavili osebna avtomobila znamke Volvo in Audi, italijanskih registrskih številk in prijeli oba voznika, državljana Srbije. Pri kontroli vozila so namreč ugotovili, da v vozilu prevažata 15 državljanov Bangladeša, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Tujci so med postopkom zaprosili za mednarodno zaščito oziroma azil.

Srboma, starima 38 in 43 let, so odvzeli prostost in bosta s kazensko ovadena zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

Bralec nam je poslal fotografije policijske akcije, na katerih prijeta Srba ležita vklenjena sredi ceste.