V lokalu so se sprli, grozili z motorno žago in se pretepali še na policiji

Koprski policisti so obravnavali štiri osebe, ki so se pripeljale na PP Koper. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 36-letnik pred tem v enem od koprskih lokalov sprl s tremi moškimi, nakar jim je zagrozil z motorno žago. To so tudi našli v vozilu. Drug za drugim so s kraja odpeljali, zatem pa vsi prišli na PP Koper, kjer so se naprej prepirali, zatem je 34-letnik 36-letnika udaril.

Policisti so jih pomirili. 34-letniku je bil izdan plačilni nalog. 36-letniku so zasegli motorno žago, poleg tega mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,78 mg/l. Ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu zasegli vozilo. Policisti bodo izdali obdolžilni predlog in kazensko ovadba za grožnjo.