V Majšperku ustavili voznika, ki je bil tako pijan, da ni vedel, kje je

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so včeraj popoldan policisti v Majšperku ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila s prebivališčem v Ljubljani in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. "Voznik, ki je bil sicer namenjen v Lenart, se sploh ni zavedal, kje se nahaja, niti ni vedel, kako in zakaj se je pripeljal v Majšperk," je sporočil Miran Šadl, predstavnik PU Maribor.

Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v organizmu 0,88 mg/l alkohola. "Ker se z rezultatom ni strinjal, so mu policisti odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil," je povedal Šadl.

Policisti so ga pridržali do streznitve, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Ker na javnem kraju ni uporabljal zaščitne maske in ker je nedovoljeno prehajal med občinami, mu bodo izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, so še sporočili s PU Maribor.