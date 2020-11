Policisti ujeli tri voznike, ki so po avtocesti divjali s hitrostjo več kot 200 km/h

Mariborski policisti so v petek na avtocestnem omrežju na območju PU Maribor izvajali poostren nadzor prometa, in sicer s policijskim službenim civilnim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem.

V manj kot treh urah so odkrili kar tri voznike osebnih avtomobilov, ki so na avtocesti vozili s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro.

Okoli 18.25 so na avtocesti A4 Slivnica-Gruškovje izven naselja Prepolje, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, ugotovili, da je 44-letni Mariborčan z vozilom znamke Mercedes Benz na razdalji 1.705 metrov vozil s povprečno hitrostjo 221 km/h. Voznika so policisti ustavili in mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, izrekli pa so mu tudi devet kazenskih točk.